Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м

Отмечается, что общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет более 22%.

При этом ранее в пятницу фиксировалось падение цен на газ в Европе ниже $900 за 1 тыс. куб. м.

По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, есть несколько причин для снижения цены газа европейским потребителям.

«Основная причина в том, что повысилась температура в Европе. Второе, всё-таки танкеры пошли со сжиженным газом», - цитирует аналитика RT.

21 декабря цены на газ в Европе достигли рекордных $2200 за 1 тысячу куб. м., однако уже через два дня опустились до $1600 на фоне заявлений президента РФ. При этом «Газпром» не бронирует дополнительные мощности по газопроводу «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. По словам представителей компании, допмощности не требуются, так как основные покупатели заключили долгосрочные контракты, в соответствии с которым газ поставляется в оговоренном объеме. Часть европейских аналитиков, однако, выражают уверенность, что мощности не бронируются для ускорения сертификации газопровода «Северный поток-2».

