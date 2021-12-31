Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м
По итогам биржевых торгов 31 декабря цена на газ в Европе снизилась до уровня менее $800 за 1 тыс. куб. м впервые. Это произошло впервые с 10 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Отмечается, что общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет более 22%.
При этом ранее в пятницу фиксировалось падение цен на газ в Европе ниже $900 за 1 тыс. куб. м.
По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, есть несколько причин для снижения цены газа европейским потребителям.
«Основная причина в том, что повысилась температура в Европе. Второе, всё-таки танкеры пошли со сжиженным газом», - цитирует аналитика RT.
21 декабря цены на газ в Европе достигли рекордных $2200 за 1 тысячу куб. м., однако уже через два дня опустились до $1600 на фоне заявлений президента РФ. При этом «Газпром» не бронирует дополнительные мощности по газопроводу «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. По словам представителей компании, допмощности не требуются, так как основные покупатели заключили долгосрочные контракты, в соответствии с которым газ поставляется в оговоренном объеме. Часть европейских аналитиков, однако, выражают уверенность, что мощности не бронируются для ускорения сертификации газопровода «Северный поток-2».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+20 638 / сут.
Умерли
309 тыс.+912 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+40 692 / сут.
- Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м
- Скончался старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев
- СМИ: В партии Зеленского опровергли информацию о ее переименовании
- Власти предупредили москвичей о сильном снегопаде в новогоднюю ночь
- Цена нефти упала перед Новым годом
- Путин в новогоднем поздравлении назвал главную цель российских властей
- Путин: Россия твердо и последовательно отстаивает свои интересы в безопасности
- Путин в новогоднем обращении поддержал россиян, потерявших из-за пандемии близких
- Более 200 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах
- Лукашенко решил создать в Белоруссии банк генетического материала для ЭКО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru