В Казахстане предложили переименовать страну в Казахскую Республику

Лидер партии Азат Перуашев в ходе встречи с жителями города Актау в рамках предвыборной агитационной кампании напомнил, что в 2019 году депутаты «Ак жол» уже выступали с подобной инициативой. В партии считают, что следует «называть республику по названию народа, который ее создал».

По словам Перуашева, тогда парламент не поддержал идею, но «рано или поздно» изменения будут приняты.

«Мы считаем, что это историческая справедливость», — указал политик.

Предложение о переименовании включили в политическую программу «Ак жол».

