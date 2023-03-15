В Казахстане предложили переименовать страну в Казахскую Республику

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» предложила изменить официальное название страны на Казахскую Республику. Об этом сообщили в пресс-службе политического объединения.

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Лидер партии Азат Перуашев в ходе встречи с жителями города Актау в рамках предвыборной агитационной кампании напомнил, что в 2019 году депутаты «Ак жол» уже выступали с подобной инициативой. В партии считают, что следует «называть республику по названию народа, который ее создал».

По словам Перуашева, тогда парламент не поддержал идею, но «рано или поздно» изменения будут приняты.

«Мы считаем, что это историческая справедливость», — указал политик.

Предложение о переименовании включили в политическую программу «Ак жол».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереименованиеКазахстан
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