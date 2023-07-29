В Казахстане полностью запретят вейпы
Парламентская партия Respublica заявила о планах полностью запретить в Казахстане электронные сигареты.
Уточняется, что почти все члены межведомственной комиссии проголосовали за введение запрета на продажу, импорт, экспорт и производство вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним. Отмечается, что лишь два члена межведомственной комиссии из 12 проголосовали против введения соответствующего запрета.
Бизнесмены страны опасаются, что запрет на продажу электронных сигарет может вызвать развитие теневого рынка. По их мнению, лучше оставить на рынке честных продавцов, которые смогут реализовывать товары в неприметной упаковке.
Ранее Эксперт Минздрава Маринэ Гаспарян в беседе с НСН рассказала о пагубном влиянии синтетического никотина, который содержится в жидкости для вейпов, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru