В Саратове подросток госпитализирован после курения вейпа

Он находится в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время медики борются за его жизнь. Ухудшение состояния молодого человека 15 лет произошло после курения вейпов в компании знакомых.

Его сердце дважды отказывалось работать, однако врачам удалось его запустить.

Ранее в России запретили продавать вейпы детям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

