В Саратове подросток госпитализирован после курения вейпа
30 мая 202302:29
В Саратове после курения вейпа госпитализирован подросток, сообщает ТАСС.
Он находится в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время медики борются за его жизнь. Ухудшение состояния молодого человека 15 лет произошло после курения вейпов в компании знакомых.
Его сердце дважды отказывалось работать, однако врачам удалось его запустить.
Ранее в России запретили продавать вейпы детям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru