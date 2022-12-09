В Казахстане опровергли слухи об отправке бронетехники в Россию
Распространяемая в соцсетях информация о том, что Казахстан якобы отправляет бронетехнику в Россию, не соответствует действительности. Об этом заявили, в Минобороны республики.
В сообщении говорится, что находящаяся на вокзале Алма-Аты военная техника предназначена для Вооружённых сил Казахстана.
«Касательно видеопубликации в соцсетях с перевозкой бронетехники на железнодорожной станции города Алматы сообщаем, что бронетехника после капитального ремонта направляется в воинские части вооруженных сил Казахстана для дальнейшей эксплуатации», - цитирует военное ведомство портал stopfake.kz.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что обвинения со стороны западных стран в том, что Иран якобы поставляет России беспилотники, безосновательны, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru