В Казахстане опровергли слухи об отправке бронетехники в Россию

Распространяемая в соцсетях информация о том, что Казахстан якобы отправляет бронетехнику в Россию, не соответствует действительности. Об этом заявили, в Минобороны республики.

В Казахстане опровергли информацию о выходе республики из ОДКБ

В сообщении говорится, что находящаяся на вокзале Алма-Аты военная техника предназначена для Вооружённых сил Казахстана.

«Касательно видеопубликации в соцсетях с перевозкой бронетехники на железнодорожной станции города Алматы сообщаем, что бронетехника после капитального ремонта направляется в воинские части вооруженных сил Казахстана для дальнейшей эксплуатации», - цитирует военное ведомство портал stopfake.kz.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что обвинения со стороны западных стран в том, что Иран якобы поставляет России беспилотники, безосновательны, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко
ТЕГИ:МинобороныФейковые НовостиКазахстан
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