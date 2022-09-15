В Казахстане опровергли информацию о выходе республики из ОДКБ

Ресурс, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития республики, отмечает, что все сообщения в соцсетях и мессенджерах о якобы приостановке членства в ОДКБ с первого января 2023 года, являются фейками.

Портал ссылается на пресс-службу МИД Казахстана, в которой отметили, что республика «стоит у истоков создания ОДКБ и является активным участником данной организации».

«Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны... участие предусмотрено долгосрочными стратегическими документами Казахстана», - цитирует сайт казахстанское внешнеполитическое ведомство.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров государств, входящих в ОДКБ, в отсутствии позиции и молчании по поводу ситуации на Украине, сообщает журнал «Профиль».

