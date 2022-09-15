В Казахстане опровергли информацию о выходе республики из ОДКБ
Информация о приостановлении членства Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не соответствует действительности, сообщает портал stopfake.kz.
Ресурс, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития республики, отмечает, что все сообщения в соцсетях и мессенджерах о якобы приостановке членства в ОДКБ с первого января 2023 года, являются фейками.
Портал ссылается на пресс-службу МИД Казахстана, в которой отметили, что республика «стоит у истоков создания ОДКБ и является активным участником данной организации».
«Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны... участие предусмотрено долгосрочными стратегическими документами Казахстана», - цитирует сайт казахстанское внешнеполитическое ведомство.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров государств, входящих в ОДКБ, в отсутствии позиции и молчании по поводу ситуации на Украине, сообщает журнал «Профиль».
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