Сайт ОДКБ подвергся кибератаке

Хакеры взломали сайт Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба секретариата организации.

В России вынесли приговор первому обвиняемому в киберпреступлении

В сообщении говорится, что 13 сентября около 23:00 официальны портал подвергся DDoS-атаке, в результате чего была нарушена его работоспособность.

Кроме того, были зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения.

Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов заявил, что количество атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования в стране за всё время выборов превысило 35 тысяч, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакерыКибератакиБлокировка СайтовОДКБ
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