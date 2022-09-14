Сайт ОДКБ подвергся кибератаке

В сообщении говорится, что 13 сентября около 23:00 официальны портал подвергся DDoS-атаке, в результате чего была нарушена его работоспособность.

Кроме того, были зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения.

Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов заявил, что количество атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования в стране за всё время выборов превысило 35 тысяч, сообщает RT.

