В Казахстане назвали дату старта производства российской вакцины против COVID-19

В сообщении отмечается, что в пятницу премьер-министр страны Аскар Мамин во время встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым доложил о том, как идет разработка казахстанской вакцины против COVID-19.

Отдельно премьер сообщил о старте производства в Казахстане российской вакцины.

Массовая добровольная вакцинация жителей Казахстана должна начаться в начале следующего года.

В Москве сегодня открылась электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции, сообщает RT. Первыми ее сделают врачи, учителя и работники социальных служб. Вскоре вакцинация будет доступна для всех граждан. Делать вакцинирование придется в два этапа.

