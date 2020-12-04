В Казахстане назвали дату старта производства российской вакцины против COVID-19

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнется в Казахстане с 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Назван способ облегчить дыхание при COVID-19

В сообщении отмечается, что в пятницу премьер-министр страны Аскар Мамин во время встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым доложил о том, как идет разработка казахстанской вакцины против COVID-19.

Отдельно премьер сообщил о старте производства в Казахстане российской вакцины.

Массовая добровольная вакцинация жителей Казахстана должна начаться в начале следующего года.

В Москве сегодня открылась электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции, сообщает RT. Первыми ее сделают врачи, учителя и работники социальных служб. Вскоре вакцинация будет доступна для всех граждан. Делать вакцинирование придется в два этапа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКазахстан
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