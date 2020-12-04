Назван способ облегчить дыхание при COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в YouTube поделился простым способом облегчить дыхание и почувствовать себя лучше при COVID-19.

Он пояснил, что вирус поражает задние отделы легких, поэтому положение человека лежа на животе лучше всего подходит для облегчения симптомов COVID-19.

Врач рассказал о способе избежать коронавируса при больном в семье

Также доктор отметил, что пружинные ортопедические матрасы можно усовершенствовать так, чтобы пациентам с коронавирусом было удобнее на них лежать: «каждую вторую пружину (или даже все пружины) можно повынимать», - объяснил врач.

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ФОТО: pixabay.com
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