Назван способ облегчить дыхание при COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в YouTube поделился простым способом облегчить дыхание и почувствовать себя лучше при COVID-19.

Он пояснил, что вирус поражает задние отделы легких, поэтому положение человека лежа на животе лучше всего подходит для облегчения симптомов COVID-19.