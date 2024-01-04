В Казахстане число погибших при обрушении кафе выросло до трех

Число жертв хлопка газовоздушной смеси в городе Уральск Западно-Казахстанской области, в результате которого обрушилось здание кафе, выросло до трёх, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что тело третьего погибшего было извлечено из-под завалов. Тела ещё двух погибших погибших были обнаружены ранее.

«Аварийно-спасательные работы продолжаются. Работы осложнены большим количеством обрушенных конструкций... идёт полный разбор здания», - указали в департаменте по ЧС Западно-Казахстанской области.

Ранее в ведомстве сообщили, что двухэтажное здание кафе в Уральске обрушилось после взрыва газовоздушной смеси и пожара, произошедших ночью 4 января. Обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкций шесть человек, пять из которых доставлены в медучреждения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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