В Казахстане число погибших при обрушении кафе выросло до трех
Число жертв хлопка газовоздушной смеси в городе Уральск Западно-Казахстанской области, в результате которого обрушилось здание кафе, выросло до трёх, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что тело третьего погибшего было извлечено из-под завалов. Тела ещё двух погибших погибших были обнаружены ранее.
«Аварийно-спасательные работы продолжаются. Работы осложнены большим количеством обрушенных конструкций... идёт полный разбор здания», - указали в департаменте по ЧС Западно-Казахстанской области.
Ранее в ведомстве сообщили, что двухэтажное здание кафе в Уральске обрушилось после взрыва газовоздушной смеси и пожара, произошедших ночью 4 января. Обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкций шесть человек, пять из которых доставлены в медучреждения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru