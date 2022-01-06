Продавцов газа в Казахстане уличили в ценовом сговоре

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана обнаружило признаки ценового сговора у ведущих продавцов сжиженного газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

В ведомстве уточнили, что в течение 2021 года цены повышали несколько компаний. Это акционерное общество «Казмунайгаз», акционерное общество «Казгермунай», компания «СНПС-Актобемунайгаз», компания «Казахойл».