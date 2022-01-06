Продавцов газа в Казахстане уличили в ценовом сговоре
Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана обнаружило признаки ценового сговора у ведущих продавцов сжиженного газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
В ведомстве уточнили, что в течение 2021 года цены повышали несколько компаний. Это акционерное общество «Казмунайгаз», акционерное общество «Казгермунай», компания «СНПС-Актобемунайгаз», компания «Казахойл».
«Первоначально эта цена была в районе 67 тысяч тенге за тонну, к концу года больше 100 тысяч за тонну», — объяснили в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана.
Если вину компаний докажут, им грозит крупный штраф.
Повышение цен на сжиженный газ вызвало волну протестов в Казахстане. Стоимость литра газа выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 21 рубля). Несанкционированные митинги начались 2 января.
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