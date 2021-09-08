В Катаре рассчитывают, что аэропорт Кабула заработает в ближайшие дни

По словам министра, аэропорт сможет принимать как пассажирские рейсы, так и гуманитарные поставки. Об этом Аль Тани заявил в Дохе пресс-конференции вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По имеющимся данным, через неделю после окончательного вывода из Афганистана войск США Катар регулярно выполняет чартерные гуманитарные рейсы.