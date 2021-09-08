В Катаре рассчитывают, что аэропорт Кабула заработает в ближайшие дни
Глава МИД Катара Шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что аэропорт Кабула может начать пассажирские авиаперевозки в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
По словам министра, аэропорт сможет принимать как пассажирские рейсы, так и гуманитарные поставки. Об этом Аль Тани заявил в Дохе пресс-конференции вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
По имеющимся данным, через неделю после окончательного вывода из Афганистана войск США Катар регулярно выполняет чартерные гуманитарные рейсы.
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