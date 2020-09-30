В Карабахе заявили об уничтожении более 500 солдат Азербайджана

Замминистра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артур Саркисян заявил, что за день было убито более 500 азербайджанских военнослужащих. Об этом сообщает Интерфакс.

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Также, по словам Саркисяна, было уничтожено несколько десятков единиц техники азербайджанской стороны, в том числе танки, беспилотники. Он отметил, что Армения также понесла потери, однако не уточнил цифр.

Саркисян добавил, что бои продолжается до сих пор.

Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей. Военное положение введено в Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияНагорный Карабах
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