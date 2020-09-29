В Армении не исключили военного вмешательства России в карабахский конфликт

Вместе с тем он рассказал о двух форматах взаимодействия Еревана и Москвы. «Во-первых, обе страны являются членами ОДКБ, там есть договор о гарантии безопасности. В случае, если опасность будет серьезная, и Армения обратится с просьбой, Россия должна реагировать всеми возможными способами», - напомнил политолог.

Он также добавил, что Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая занимается карабахским конфликтом. Искандарян отметил, что в этом качестве Москва уже принимает меры, но политического характера.

«Все остальное будет зависеть от того, как собственно развиваются события на линии фронта, какой размах это будет приобретать. Теоретически военную помощь нельзя исключать», - заявил специалист.

В свою очередь, азербайджанский политолог Абгизал Мамедов назвал в эфире НСН идею Жириновского абсурдной и напомнил многовековую историю страны.

«Азербайджан – независимое государство со своими приоритетами и интересами. У нас есть своя внешняя политика: Турция – братское государство, Россия – стратегический партнер», - резюмировал он.

Ранее Госдума призвала Армению и Азербайджан возобновить мирные переговоры, прекратив кровопролитие. Согласно принятому заявлению, депутаты готовы выступить в качестве посредников для скорейшей нормализации обстановки в зоне противостояния в Нагорном Карабахе.

Депутаты Госдумы также решительно осудили применение сторонами силы, которое приводит к жертвам как среди мирного населения, так и среди военнослужащих обеих стран.

