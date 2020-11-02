В Карабахе заявили о 46 погибших мирных жителях
Число погибших в непризнанной Нагорно-Карабахской республике мирных жителей с начала эскалации конфликта выросло до 46. Об этом сообщил защитник прав человека в Карабахе Артак Бегларян. Кроме того, по его словам, ранены 142 человека, пишет РИА Новости.
Ранее в понедельник, 2 ноября, министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило о гибели заместителя командующего Армией обороны НКР полковника Артура Саркисяна и одного из командиров полковника Сергея Шакаряна.
На сайте ведомства опубликован список 11 военнослужащих, погибших в результате столкновений с солдатами азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта. В документе указаны имена Саркисяна и Шакаряна, дата гибели которых не уточняется.
В общей сложности, по данным Минобороны, с начала боевых действий уже погибли 1177 военнослужащих НКР.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе в очередной раз обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
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