В Карабахе заявили о 46 погибших мирных жителях

Ранее в понедельник, 2 ноября, министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило о гибели заместителя командующего Армией обороны НКР полковника Артура Саркисяна и одного из командиров полковника Сергея Шакаряна.

На сайте ведомства опубликован список 11 военнослужащих, погибших в результате столкновений с солдатами азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта. В документе указаны имена Саркисяна и Шакаряна, дата гибели которых не уточняется.

В общей сложности, по данным Минобороны, с начала боевых действий уже погибли 1177 военнослужащих НКР.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе в очередной раз обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.

