В Карабахе заявили о 25 погибших в результате обстрелов

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил о 25 погибших в результате эскалации в регионе.

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«В результате полномасштабной агрессии со стороны Азербайджана есть 25 погибших, среди которых двое мирных жителей», - написал омбудсмен на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Степанян уточнил, что ранения получили около 140 человек. По его словам, из-за проблем с топливом доставка пострадавших в Степанакерт затруднена.

Азербайджан начал операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября. Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Арменпресс/ скриншот с видео
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