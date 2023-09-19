В Карабахе заявили о 25 погибших в результате обстрелов

«В результате полномасштабной агрессии со стороны Азербайджана есть 25 погибших, среди которых двое мирных жителей», - написал омбудсмен на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Степанян уточнил, что ранения получили около 140 человек. По его словам, из-за проблем с топливом доставка пострадавших в Степанакерт затруднена.

Азербайджан начал операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября. Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения, сообщает «Радиоточка НСН».

