В Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня
В Нагорном Карабахе с момента заключения перемирия произошло пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Два инцидента зафиксировано в Шушинском районе, три - в Мардакертском, уточнили в ведомстве.
Минобороны отметило, что российские миротворцы находятся в контакте с азербайджанской стороной, Арменией и властями непризнанной республики.
Президент Азеробайджана Ильхам Алиев ранее принес российскому лидеру Владимиру Путину извинения в связи с гибелью миротворцев в Нагорном Карабахе. Баку пообещал провести тщательное расследование, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава ФИФА допустил участие сборной РФ в следующем чемпионате мира
- Правительство ввело привязку экспортных пошлин к курсу рубля
- В Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня
- Захарова назвала нелогичным решение Болгарии выслать священников РПЦ
- Депутат Матвеев рассказал о бизнес-ланче в столовой Госдумы за 500 рублей
- Экономист допустила рост инфляции из-за валютных ограничений
- Финансист Бабин назвал два фактора укрепления курса рубля
- Пашинян: Армения готова нести ответственность за происходящее в Карабахе
- СМИ: На Украине разрешили писать слово «Россия» с маленькой буквы
- Путин: Следует развивать психологическую помощь в гражданской сфере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru