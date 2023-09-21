В Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня

В Нагорном Карабахе с момента заключения перемирия произошло пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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Два инцидента зафиксировано в Шушинском районе, три - в Мардакертском, уточнили в ведомстве.

Минобороны отметило, что российские миротворцы находятся в контакте с азербайджанской стороной, Арменией и властями непризнанной республики.

Президент Азеробайджана Ильхам Алиев ранее принес российскому лидеру Владимиру Путину извинения в связи с гибелью миротворцев в Нагорном Карабахе. Баку пообещал провести тщательное расследование, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:АзербайджанНагорный КарабахМинобороны РФ

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