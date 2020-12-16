В Карабахе прокомментировали сообщения об ультиматуме азербайджанских военных

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика не вела переговоров о передаче Азербайджану трех сел Шушинского района. Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на министра территориального управления и развития Карабаха Жирайра Мирзояна.

Он отметил, что требования передать Азербайджану населенные пункты мец Шен, Хин Шен и Егцаох, могли поступить в виде «частной инициативы» от азербайджанских военных.

Ранее стало известно, что российские миротворцы потребовали от военнослужащих Азербайджана в Карабахе покинуть три села Шушинского района до утра 16 декабря.