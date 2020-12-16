В Карабахе прокомментировали сообщения об ультиматуме азербайджанских военных
Непризнанная Нагорно-Карабахская республика не вела переговоров о передаче Азербайджану трех сел Шушинского района. Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на министра территориального управления и развития Карабаха Жирайра Мирзояна.
Он отметил, что требования передать Азербайджану населенные пункты мец Шен, Хин Шен и Егцаох, могли поступить в виде «частной инициативы» от азербайджанских военных.
Ранее стало известно, что российские миротворцы потребовали от военнослужащих Азербайджана в Карабахе покинуть три села Шушинского района до утра 16 декабря.
Минобороны России 15 декабря заверило, что на всей территории Нагорного Карабаха продолжается режим прекращения огня. Российские миротворцы контролируют ситуацию и ведут круглосуточный мониторинг, подчеркнули в военном ведомстве.
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