В Карабахе прокомментировали сообщения об ультиматуме азербайджанских военных

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика не вела переговоров о передаче Азербайджану трех сел Шушинского района. Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на министра территориального управления и развития Карабаха Жирайра Мирзояна.

Он отметил, что требования передать Азербайджану населенные пункты мец Шен, Хин Шен и Егцаох, могли поступить в виде «частной инициативы» от азербайджанских военных.

Ранее стало известно, что российские миротворцы потребовали от военнослужащих Азербайджана в Карабахе покинуть три села Шушинского района до утра 16 декабря.

В Минобороны РФ рассказали об обстановке в Нагорном Карабахе

Минобороны России 15 декабря заверило, что на всей территории Нагорного Карабаха продолжается режим прекращения огня. Российские миротворцы контролируют ситуацию и ведут круглосуточный мониторинг, подчеркнули в военном ведомстве.



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Фото: twitter.com/wwwmodgovaz
ТЕГИ:МиротворцыАрменияАзербайджанНагорный Карабах
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