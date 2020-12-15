В Минобороны РФ рассказали об обстановке в Нагорном Карабахе

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается на всей линии соприкосновения. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны, российские миротворцы круглосуточно контролируют соблюдение соглашения о прекращении военных действий в Карабахе.

Конфликт Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе, в результате которого пострадало мирное население региона, обострился в конце сентября.

Позже главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 10 ноября. Согласно документу, Баку и Ереван должны прекратить военные действия и обменяться пленными. Кроме того, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в зоне конфликта разместятся российские миротворцы.

Между тем, Армения 12 декабря заявила о наступлении Азербайджана в Гадрутском районе Карабаха. В свою очередь, азербайджанская сторона сообщила о проведении антитеррористической операции против армянских вооружённых отрядов.

