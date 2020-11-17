В Карабахе произошел обмен телами 200 погибших

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе обменялись телами 200 погибших, сообщил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

Он отметил, что извлечение тел идет с присутствием российских миротворцев, передает РИА Новости.

Маурер сообщил, что МККК в Карабахе будет оказывать помощь перемещённому населению, продолжать искать погибших, а также посещать пленных. В дальнейшем они могут быть обменены.