В Карабахе произошел обмен телами 200 погибших

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе обменялись телами 200 погибших, сообщил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

Он отметил, что извлечение тел идет с присутствием российских миротворцев, передает РИА Новости.

Маурер сообщил, что МККК в Карабахе будет оказывать помощь перемещённому населению, продолжать искать погибших, а также посещать пленных. В дальнейшем они могут быть обменены.

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О первом обмене пленными при посредничестве миротворцев сообщалось 14 ноября, отмечает RT.

Между тем, Минобороны РФ сообщило о переброске саперов в Нагорный Карабах. Они будут проводить инженерную разведку, разминирование местности, дорог и объектов, передает телеканал «360». В работе будут задействованы служебные собаки.

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ФОТО: Telegram-канал WarGonzo
ТЕГИ:ПогибшиеНагорный Карабах
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