В НОАК заявили о незаконном вторжении американского ракетного крейсера в воды Китая

«Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является еще одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря», — отмечается в сообщении в официальном канале Минобороны КНР в соцсети WeChat.

Силами китайских ВМС и ВВС были организованы мероприятия для предупреждения и сопровождения американского крейсера. В результате судно покинуло воды у островов Наньша.

Между тем обозреватель американского издания 19FortyFive Джеймс Холмс заявил, что американские военные не смогут победить Китай в западной части Тихого океана без отлаженной логистики. По словам эксперта, Вооруженным силам США необходимы обильные и регулярные поставки топлива, боеприпасов и продуктов, при этом логистический флот может стать легкой мишенью для противника, отмечает телеканал «360».

