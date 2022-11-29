В НОАК заявили о незаконном вторжении американского ракетного крейсера в воды Китая

Ракетный крейсер Chancellorsville без разрешения правительства КНР вторгся в воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

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«Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является еще одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря», — отмечается в сообщении в официальном канале Минобороны КНР в соцсети WeChat.

Силами китайских ВМС и ВВС были организованы мероприятия для предупреждения и сопровождения американского крейсера. В результате судно покинуло воды у островов Наньша.

Между тем обозреватель американского издания 19FortyFive Джеймс Холмс заявил, что американские военные не смогут победить Китай в западной части Тихого океана без отлаженной логистики. По словам эксперта, Вооруженным силам США необходимы обильные и регулярные поставки топлива, боеприпасов и продуктов, при этом логистический флот может стать легкой мишенью для противника, отмечает телеканал «360».

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Фото: Соцсети/USNavyEurope
ТЕГИ:КораблиКитайСША
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