В Канаде запретили Kaspersky и WeChat на служебных гаджетах госорганов

Глава канадского Совета казначейства Анита Ананд заявила, что в стране на государственных мобильных устройствах запрещается использование приложений WeChat и Kaspersky, сообщает пресс-служба правительства Канады.

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Уточняется, что запрет вводится с 30 октября с целью обеспечения безопасности государственной информации и правительственных сетей страны.

«Приложения WeChat и Kaspersky будут удалены с государственных мобильных устройств, пользователям также будет запрещено загружать эти приложения в будущем», - говорится в сообщении.

Ранее канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден заявил, что кабмин Великобритании вводит запрет на использование чиновниками китайской соцсети TikTok, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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