В Канаде суточное число заразившихся COVID-19 достигло пиковых показателей весны

Число инфицированных новым коронавирусом возросло в Канаде за последние сутки на 1 797 человек, всего в стране заразились 158 758 жителей, сообщает министерство здравоохранения. Ежесуточные показатели достигли в Канаде пиковых значений, которые фиксировались в начале мая.

Скончались от COVID-19 в северо-американской стране 9 297 человек, за последние 24 часа зафиксировано 6 летальных исходов. Согласно статистике, боле 90% смертей приходится на пациентов в возрасте старше 60 лет. Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января.

На днях премьер-министр страны Джастин Трюдо констатировал, что на территории страны началась вторая волна пандемии. Обстановка по коронавирусу осложняется по всему миру. Общее число заболевших на Земле приблизилось к 34 миллионам.

В Чехии ввели режим Чрезвычайной ситуации, в Германии теперь в закрытом помещении могут находиться не более 25 человек, а в Нидерландах переводят работников на «удалёнку». Власти Испании объявили карантин в Мадриде.

В России за сутки идентифицировано 8945 новых случаев коронавируса. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание COVID-19 остаются более 221,5 тысяч человек. Как отмечает RT, проведено около 46,4 миллиона тестов.

