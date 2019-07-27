В Канаде неизвестный сорвал многомиллионный джекпот

Канадская национальная лотерея Lotto Max разыграла джекпот в размере 45,5 млн долларов, сообщила компания OLG, организовавшая розыгрыш. Победитель есть, но остается пока неизвестным.

Выигрышный билет был продан в провинции Британская Колумбия. По условиям лотереи победитель должен отдать организаторам свой билет и назвать имя общественности.

Также стало известно, что розыгрыш шести утешительных призов, каждый на сумму 1 млн долларов, не состоялся.

Ранее НСН сообщала, что бывшая супруга безработного победителя лотереи, который выиграл 273 миллиона долларов, не планирует восстанавливать с ним отношения после развода. «У меня есть моральные принципы», - заявила женщина. Супруги были женаты 15 лет и развелись осенью 2018 года. Женщина считает, что экс-супруг вряд ли поделится с ней деньгами, но рассчитывает, что тот «поступит правильно».

