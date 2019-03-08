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Экс-супруга обладателя лотерейного джекпота в 273 миллионов долларов не хочет к нему возвращаться

8 Марта 2019 в 16:27
Экс-супруга обладателя лотерейного джекпота в 273 миллионов долларов не хочет к нему возвращаться

Экс-супруга безработного победителя лотереи, который выиграл 273 миллиона долларов, не планирует восстанавливать с ним отношения после развода. Об этом информирует Fox News.

«Я не собираюсь ничего делать. У меня есть моральные принципы», - заявила женщина.

Телеканал сообщил, что супруги были женаты 15 лет и развелись осенью 2018 года. Журналисты отметили, что безработный жил за счет алиментов, которые выплачивала ему бывшая супруга.

Женщина считает, что экс-супруг вряд ли поделится с ней деньгами, но рассчитывает, что тот «поступит правильно», пишет Газета.ru.

Как ранее рассказала НСН, в январе 2016 года житель Калифорнии Эрик Брэгг выиграл рекордный за всю историю США джекпот в размере 1,6 млрд долларов.

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