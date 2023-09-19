В Канаде на eBay выставили редчайшую версию игры Duck Hunt
19 сентября 202317:52
В онлайн-магазине eBay появилась редчайшая версия видеоигры Duck Hunt для приставки Nintendo, пишет Daily Star.
Эта версия была выпущена в 1984 году для Гонконга на английском языке еще до официального релиза на Западе. Эта версия особенна синим цветом картриджа - в Европе и в Америке они тогда продавались в черных коробках.
Продавец, который проживает в Канаде, хочет за нее 69 тысяч канадских долларов (около пяти миллионов рублей). Картридж находится в практически идеальном состоянии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru