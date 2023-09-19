В Канаде на eBay выставили редчайшую версию игры Duck Hunt

В онлайн-магазине eBay появилась редчайшая версия видеоигры Duck Hunt для приставки Nintendo, пишет Daily Star.

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Эта версия была выпущена в 1984 году для Гонконга на английском языке еще до официального релиза на Западе. Эта версия особенна синим цветом картриджа - в Европе и в Америке они тогда продавались в черных коробках.

Продавец, который проживает в Канаде, хочет за нее 69 тысяч канадских долларов (около пяти миллионов рублей). Картридж находится в практически идеальном состоянии.

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ФОТО: скриншот из игры
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