В Канаде лесной пожар подошел к городу с населением 20 тысяч человек

В Канаде началась эвакуация жителей города Йеллоунайф на северо-западе страны из-за приближения крупнейшего в истории лесного пожара, сообщает агентство Associated Press.

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В настоящее время огонь находится на расстоянии 15 километров от городских окраин.

Пожарные пытаются сдержать распространение пламени, но этому мешают сильный ветер и отсутствие дождей.

«Мы приближаемся к критической ситуации», - заявил министр по делам территорий Канады Шейн Томпсон.

Ранее на Гавайях нашли 60 человек, которые считались пропавшими без вести во время пожаров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОсадкиЭвакуацияКанадаЛесные Пожары

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