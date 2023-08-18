В Канаде лесной пожар подошел к городу с населением 20 тысяч человек
В Канаде началась эвакуация жителей города Йеллоунайф на северо-западе страны из-за приближения крупнейшего в истории лесного пожара, сообщает агентство Associated Press.
В настоящее время огонь находится на расстоянии 15 километров от городских окраин.
Пожарные пытаются сдержать распространение пламени, но этому мешают сильный ветер и отсутствие дождей.
«Мы приближаемся к критической ситуации», - заявил министр по делам территорий Канады Шейн Томпсон.
Ранее на Гавайях нашли 60 человек, которые считались пропавшими без вести во время пожаров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru