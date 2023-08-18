В Канаде лесной пожар подошел к городу с населением 20 тысяч человек

В настоящее время огонь находится на расстоянии 15 километров от городских окраин.

Пожарные пытаются сдержать распространение пламени, но этому мешают сильный ветер и отсутствие дождей.

«Мы приближаемся к критической ситуации», - заявил министр по делам территорий Канады Шейн Томпсон.

Ранее на Гавайях нашли 60 человек, которые считались пропавшими без вести во время пожаров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

