В Канаде эвакуируют 17 тысяч человек из-за лесных пожаров
В связи с лесными пожарами около 17 тысяч человек вынуждены эвакуироваться в канадской провинции Манитоба, передает Reuters.
В регионе объявили чрезвычайное положение. По словам премьера Манитобы Ваба Кинью, эта эвакуация станет самой масштабной на памяти многих жителей провинции.
Лесные пожары бушуют и в других регионах Канады. Так, в Саскачеване эвакуировали более четырех тысяч человек. В Альберте временно приостановили добычу топлива и эвакуировали один населенный пункт.
Ранее в английском графстве Оксфордшир загорелся Центр исторического автомобилестроения, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru