В Канаде демонтировали памятник бойцам дивизии СС «Галичина»

В канадском Оквилле снесли памятник украинской дивизии СС «Галичина» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

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Мемориал установили на кладбище в Оквилле в 1988 году. Местные активисты и журналисты неоднократно требовали от властей убрать памятник.

Причины демонтажа мемориала неизвестны. В публикации отмечается, что в этой дивизии служил Ярослав Гунько, в прошлом году присутствовавший на заседании парламента Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

В феврале Канада отказала России в выдаче Гунько, напоминает «Радиоточка НСН».

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