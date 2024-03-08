В Канаде демонтировали памятник бойцам дивизии СС «Галичина»
В канадском Оквилле снесли памятник украинской дивизии СС «Галичина» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
Мемориал установили на кладбище в Оквилле в 1988 году. Местные активисты и журналисты неоднократно требовали от властей убрать памятник.
Причины демонтажа мемориала неизвестны. В публикации отмечается, что в этой дивизии служил Ярослав Гунько, в прошлом году присутствовавший на заседании парламента Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
В феврале Канада отказала России в выдаче Гунько, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru