В Камеруне от наводнений пострадали 200 тысяч человек

Больше всего пострадали северные районы Камеруна. В городе Ягуа погибли около 10 человек, затоплены жилые кварталы и 180 школ.

Всего по стране разрушено свыше восьми тысяч зданий. Тысячи человек находятся во временных лагерях.

По данным синоптиков, в ближайшие дни интенсивность дождей в Камеруне не снизится.

Ранее стало известно, что из-за наводнений в Чехии свои дома покинули 10,5 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

