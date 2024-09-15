В Камеруне от наводнений пострадали 200 тысяч человек
Как минимум 200 тысяч человек пострадали в Камеруне из-за наводнения, вызванного продолжительными дождями. Об этом сообщило издание Africa News.
Больше всего пострадали северные районы Камеруна. В городе Ягуа погибли около 10 человек, затоплены жилые кварталы и 180 школ.
Всего по стране разрушено свыше восьми тысяч зданий. Тысячи человек находятся во временных лагерях.
По данным синоптиков, в ближайшие дни интенсивность дождей в Камеруне не снизится.
Ранее стало известно, что из-за наводнений в Чехии свои дома покинули 10,5 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru