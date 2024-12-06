В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за мощного землетрясения

Ранее Геологическая служба США зафиксировала в Калифорнии землетрясение магнитудой 7,0, о жертвах не сообщалось. Также специалисты объявили предупреждение о цунами, которое позднее было отменено, напоминает 360.ru.

«Я... одобрил чрезвычайное положение, чтобы позволить большему количеству ресурсов пойти туда, где это необходимо для экстренного реагирования на... землетрясение», — подчеркнул Ньюсом.

Власти Калифорнии занимаются информированием населения.

