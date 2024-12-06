В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за мощного землетрясения
Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в связи с землетрясением. Об этом он написал в соцсети Х.
Ранее Геологическая служба США зафиксировала в Калифорнии землетрясение магнитудой 7,0, о жертвах не сообщалось. Также специалисты объявили предупреждение о цунами, которое позднее было отменено, напоминает 360.ru.
«Я... одобрил чрезвычайное положение, чтобы позволить большему количеству ресурсов пойти туда, где это необходимо для экстренного реагирования на... землетрясение», — подчеркнул Ньюсом.
Власти Калифорнии занимаются информированием населения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru