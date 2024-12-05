Цунами угрожает побережью США после сильного землетрясения в Калифорнии

В США было объявлено предупреждение о возможном цунами после землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло у берегов Калифорнии. Соответствующее заявление выпустило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

По данным агентства, тревога была объявлена для побережья Калифорнии и Орегона. Предупреждение касается возможных волн цунами в этих районах.

На побережье Японии обрушилось цунами после землетрясения магнитудой 7,1

В августе мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло у юго-восточного побережья японского острова Кюсю, в море Хюга-Нада. Очаг землетрясения находился на глубине 30 километров. Это привело к угрозе цунами для побережья Японии.

В результате были зафиксированы приливные волны высотой до одного метра, которые достигли побережья префектуры Миядзаки. Также волна до метра достигла района префектуры Эхимэ на острове Сикоку, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСША

Горячие новости

Все новости

партнеры