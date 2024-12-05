Цунами угрожает побережью США после сильного землетрясения в Калифорнии
В США было объявлено предупреждение о возможном цунами после землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло у берегов Калифорнии. Соответствующее заявление выпустило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
По данным агентства, тревога была объявлена для побережья Калифорнии и Орегона. Предупреждение касается возможных волн цунами в этих районах.
В августе мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло у юго-восточного побережья японского острова Кюсю, в море Хюга-Нада. Очаг землетрясения находился на глубине 30 километров. Это привело к угрозе цунами для побережья Японии.
В результате были зафиксированы приливные волны высотой до одного метра, которые достигли побережья префектуры Миядзаки. Также волна до метра достигла района префектуры Эхимэ на острове Сикоку, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru