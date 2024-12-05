Цунами угрожает побережью США после сильного землетрясения в Калифорнии

В США было объявлено предупреждение о возможном цунами после землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло у берегов Калифорнии. Соответствующее заявление выпустило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

По данным агентства, тревога была объявлена для побережья Калифорнии и Орегона. Предупреждение касается возможных волн цунами в этих районах.