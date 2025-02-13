В Кабуле произошел теракт у правительственного учреждения

Террорист устроил взрыв перед зданием министерства городского развития и жилищного строительства Афганистана в Кабуле, есть жертвы. Об этом сообщает телеканал TOLO News.

По словам представителя министерства Мохаммада Камала Афгана, взрыв произошел после того, как смертника ликвидировали охранники у ворот учреждения.

В результате ЧП погиб один человек. Еще трое были ранены.

Ранее взрыв произошел у здания банка в провинции Кундуз на севере Афганистана.

