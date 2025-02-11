У здания банка в афганской провинции Кундуз произошел взрыв

Взрыв прогремел у здания банка в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщает портал Shamshad, ссылаясь на местную полицию.

«Взрыв произошел перед банком Kabul в 8.30 (7.00 мск)», — отмечается в публикации издания в соцсети Х.

По данным правоохранителей, хлопок прогремел, когда перед банком собрались госслужащие, чтобы получить зарплату. Данные о возможных жертвах не приводятся.

Ранее в Архангельском техникуме водных магистралей имени Орешкова произошел взрыв, известно, что взорвался газовый баллон. В результате пострадали преподаватель и несколько студентов, напоминает 360.ru.

