В Кабул прибыл самолет Минобороны с гуманитарной помощью

Как отметили в ведомстве, министр обороны РФ Сергей Шойгу создал авиационную группировку из трех самолетов военно-транспортной авиации для осуществления вывоза граждан из Афганистана.

«Первый самолет военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан. На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана», — приводит сообщение ТАСС.

Российские самолеты проведут очередную, четвертую эвакуацию более 300 граждан РФ, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах.

