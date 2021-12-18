В Кабул прибыл самолет Минобороны с гуманитарной помощью
Первый самолет с гуманитарной помощью для Афганистана совершил посадку в аэропорту Кабула. Об этом сообщили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, министр обороны РФ Сергей Шойгу создал авиационную группировку из трех самолетов военно-транспортной авиации для осуществления вывоза граждан из Афганистана.
«Первый самолет военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан. На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана», — приводит сообщение ТАСС.
Российские самолеты проведут очередную, четвертую эвакуацию более 300 граждан РФ, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах.
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