В Кабул прибыл самолет Минобороны с гуманитарной помощью

Первый самолет с гуманитарной помощью для Афганистана совершил посадку в аэропорту Кабула. Об этом сообщили в Минобороны.

Путин заявил о гуманитарной катастрофе в Афганистане после ухода США

Как отметили в ведомстве, министр обороны РФ Сергей Шойгу создал авиационную группировку из трех самолетов военно-транспортной авиации для осуществления вывоза граждан из Афганистана.

«Первый самолет военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан. На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана», — приводит сообщение ТАСС.

Российские самолеты проведут очередную, четвертую эвакуацию более 300 граждан РФ, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/DeptofDefense
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьМинобороныАфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры