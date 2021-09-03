Путин заявил о гуманитарной катастрофе в Афганистане после ухода США

Российский лидер подчеркнул, что такую оценку происходящему дали американские аналитики.

«Это катастрофа, потому что, если американцы, вообще они люди очень прагматичные, истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов за эти годы. А результат какой? Нулевой. Если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства выразил надежду, что международное сообщество осознает ошибочность политики, согласно которой происходят попытки «цивилизовывать» другие народы. По словам Путина, сейчас партнеры пытаются сохранить свое влияние под предлогом продвижения принципов демократии. Президент подчеркнул, что навязывать эту политическую идеологию извне недопустимо.

«Демократия, если она нужна какому-то народу, народ придет к этому сам. Не нужно этого делать насильственными способами», — добавил Путин.

