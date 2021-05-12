В израильском Лоде введен режим ЧП из-за беспорядков

В Израиле в городе Лод объявлено чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков, пишет «Коммерсант».

В жилой дом в пригороде Тель-Авива попала ракета, выпущенная палестинскими радикалами

Правительство перебросит в город дополнительные батальоны пограничной полиции. Ранее беспорядки вспыхнули в районе Шейх-Джаррах и на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал как можно скорее восстановить мир и порядок в Лоде и во всех частях страны.

Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. Столкновения с полицией перешли в массовые беспорядки. Эти столкновения стали крупнейшими за последние годы.

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