В израильском Лоде введен режим ЧП из-за беспорядков

Правительство перебросит в город дополнительные батальоны пограничной полиции. Ранее беспорядки вспыхнули в районе Шейх-Джаррах и на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал как можно скорее восстановить мир и порядок в Лоде и во всех частях страны.

Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. Столкновения с полицией перешли в массовые беспорядки. Эти столкновения стали крупнейшими за последние годы.

