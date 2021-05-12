В жилой дом в пригороде Тель-Авива попала ракета, выпущенная палестинскими радикалами
Ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в Гиваитаме, это пригород Тель-Авива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 12-й канал телевидения Израиля.
По данным телеканала, произошло прямое попадание одной из ракет в жилой дом. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Эскалация палестино-израильского конфликта началась на границе сектора Газа накануне. Около 600 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории. Армия обороны Израиля передает, что система ПРО "Железный купол" сумела перехватить 200 из них. Сирены звучат в городах Ашдод, Ашкелон, Тель-Авив и их пригородах. Начали работать муниципальные бомбоубежища.
Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. Столкновения с полицией перешли в массовые беспорядки. Эти столкновения стали крупнейшими за последние годы.
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