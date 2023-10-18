В израильской Хайфе полиция разогнала антивоенный митинг

Полиция Израиля вечером в среду применила силу для разгона антивоенного митинга в Хайфе, пишет издание Haaretz.

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Трех демонстрантов задержали за незаконное собрание, уточнила газета.

До митинга полиция заявила, что не допустит демонстраций, связанных с вопросами национальной безопасности и внешней политики. Правоохранители предупреждали, что при необходимости применят силу в отношении протестующих.

По информации газеты Jerusalem Post, из-за эскалации конфликта с Палестиной 300 тысяч израильтян покинули свои дома. Отмечается, что в основном люди уезжали из районов, граничащих с сектором Газа, передает «Радиоточка НСН».

