В Израиле заявили о вступлении в новую фазу войны

Израиль переносит «центр тяжести военных усилий» на север страны к границе с Ливаном, где начинается «новая фаза» войны. Об этом заявил министр обороны Йоав Галлант.

По его словам, началась новая фаза войны, и военные силы, ресурсы и внимание сосредоточены на этом направлении. Главной задачей Израиля остаётся безопасное возвращение жителей северных регионов в свои дома.

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Ранее стало известно, что в связи с недавними взрывами пейджеров в Ливане израильская армия приняла решение о переброске 98-ой дивизии с сектора Газа на границу с Ливаном.

Это подразделение, состоящее из бригад коммандос и десантников, было перемещено в рамках подготовки к возможной эскалации конфликта на севере страны. До этого в секторе Газа находились три израильские дивизии: 98-я, 162-я и 252-я, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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