В Израиле заявили о вступлении в новую фазу войны

Израиль переносит «центр тяжести военных усилий» на север страны к границе с Ливаном, где начинается «новая фаза» войны. Об этом заявил министр обороны Йоав Галлант.

По его словам, началась новая фаза войны, и военные силы, ресурсы и внимание сосредоточены на этом направлении. Главной задачей Израиля остаётся безопасное возвращение жителей северных регионов в свои дома.