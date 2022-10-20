В Израиле заявили о возможностях России покончить с американской гегемонией
Переориентация России на Восток приведет к концу американской гегемонии на мировой арене, сообщает Jerusalem Post.
В статье говорится, что сейчас происходит глобальный сдвиг от евроцентричного мира с гегемонией США к многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран и Турция.
Также отмечается, что уже сейчас можно говорить о кооперации России с этими странами.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу газового хаба. По его словам, этот хаб позволит Европе использовать голубое топливо из РФ через Турцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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