В Израиле заявили о возможностях России покончить с американской гегемонией

Переориентация России на Восток приведет к концу американской гегемонии на мировой арене, сообщает Jerusalem Post.

В статье говорится, что сейчас происходит глобальный сдвиг от евроцентричного мира с гегемонией США к многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран и Турция.

Экс-постпред США при НАТО призвал проявить «должное уважение» к русскому народу

Также отмечается, что уже сейчас можно говорить о кооперации России с этими странами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу газового хаба. По его словам, этот хаб позволит Европе использовать голубое топливо из РФ через Турцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
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