Экс-постпред США при НАТО призвал проявить «должное уважение» к русскому народу

Россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина, поскольку видят негативное отношение к России со стороны Запада. Об этом написал экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер в статье для The Washington Post.

СМИ: На Западе растет популярность идей Путина

По мнению бывшего постпреда, желание западных стран «наказать» РФ после распада СССР привело к «национальному недовольству», отмечает РЕН ТВ. Хантер напомнил, что Вашингтон предпринял ряд направленных против Москвы шагов. В частности, США не вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, развернули системы ПРО в центре Европе, кроме того выразили желание расширить НАТО, включив в альянс Украину и Грузию.

Хантер призвал проявить «должное уважение к русскому народу» и предоставить России «достойное место» в мире. В противном случае холодная война затянется на длительный срок, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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