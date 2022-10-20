Экс-постпред США при НАТО призвал проявить «должное уважение» к русскому народу

По мнению бывшего постпреда, желание западных стран «наказать» РФ после распада СССР привело к «национальному недовольству», отмечает РЕН ТВ. Хантер напомнил, что Вашингтон предпринял ряд направленных против Москвы шагов. В частности, США не вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, развернули системы ПРО в центре Европе, кроме того выразили желание расширить НАТО, включив в альянс Украину и Грузию.

Хантер призвал проявить «должное уважение к русскому народу» и предоставить России «достойное место» в мире. В противном случае холодная война затянется на длительный срок, пишет Ura.ru.

