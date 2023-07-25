В Израиле заявили о русских репатриантах на протестах против судебной реформы

В акциях протеста против судебной реформы участвует много репатриантов из России, рассказала местная жительница по имени Ирен.

По ее словам, против реформы бастуют все образованные слои населения. Люди выступают против решений, которые вредят экономике и внутренней обстановке в стране, подчеркнула женщина.

«В основном, средний возраст - не молодежь 18 лет, а средний и старше. Много русских, потому что волна репатриантов», - передает слова местной жительницы «Газета.Ru».

Ирен заявила, что в Израиле не принято разгонять акции протеста. Она назвала забастовки нормой для страны.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в понедельник Кнессет (однопалатный представительный и законодательный орган власти) Израиля одобрил законопроект о судебной реформе.

