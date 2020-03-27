В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа

Израильская армия заявила о пуске ракеты из сектора Газа в сторону своей территории. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что была выпущена одна ракета. Система противовоздушной обороны сработала в районе палестинского анклава.

Накануне власти Израиля заявили о готовности введения полной блокады государства в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал и. о. премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.

По последним данным, в Израиле зарегистрировано более 2,3 тысяч случаев заражений, среди которых 5 летальных исходов, 64 выздоравления.

