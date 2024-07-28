В Израиле заявили, что удар по Голанам был нанесён иранской ракетой Falaq-1

Удар по Мадждаль-Шамсу на Голанах был нанесён ракетой Falaq-1 иранского производства из арсенала «Хезболлы», сообщает The Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари.

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По его словам, данная ракета с боеголовкой весом более 50 кг взрывчатки.

Девять человек погибли, еще 34 пострадали при обстреле со стороны Ливана Голанских высот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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