ВС РФ обвинили Израиль в нарушении линии разграничения на Голанских высотах
ВС РФ заявили, что Израиль целенаправленно нарушил линию разграничения «Альфа» на Голанских высотах. Об этом сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров, передает «Интерфакс».
Он отметил, что пересечение границы запрещено Израилю в соответствии с резолюцией СБ ООН.
Егоров со ссылкой на власти Сирии рассказал, что инцидент произошел 15 августа. Танк Израиля выехал со стороны горы Телль-Эль-Фарас и произвел десятиминутную остановку в населенном пункте Айн-Айсах и направил ствол в сторону позиций сирийской армии.
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