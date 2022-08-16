ВС РФ обвинили Израиль в нарушении линии разграничения на Голанских высотах

ВС РФ заявили, что Израиль целенаправленно нарушил линию разграничения «Альфа» на Голанских высотах. Об этом сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров, передает «Интерфакс».

Он отметил, что пересечение границы запрещено Израилю в соответствии с резолюцией СБ ООН.

Егоров со ссылкой на власти Сирии рассказал, что инцидент произошел 15 августа. Танк Израиля выехал со стороны горы Телль-Эль-Фарас и произвел десятиминутную остановку в населенном пункте Айн-Айсах и направил ствол в сторону позиций сирийской армии.

