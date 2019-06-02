В Израиле возложили ответственность за обстрел Сирии на ее руководство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал личный приказ атаковать установки противовоздушной обороны Сирии, пишут Известия. Он заявил, что такое решение были принято в качестве ответных мер на ракетный обстрел Голанских высот. Премьер сообщил, что не готов терпеть огонь по своей территории, уточняет RT.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН заявил, что прекращение ракетных ударов по сирийской территории Израиль прекратит только после вывода оттуда иранских шиитов.

«Огонь будет продолжаться, пока нам угрожают находящиеся на территории Сирии иранские и проиранские военные формирования. Когда нам станет известно об очередных иранских поставках оружия в Сирию, она будет немедленно атакована. Это было, есть и будет. Мы возлагаем на правящий режим в Сирии и на его регулярную армию ответственность за любые действия против Израиля, которые ведутся с сирийской территории», - отметил Векслер.