В Израиле возложили ответственность за обстрел Сирии на ее руководство
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля в эфире НСН рассказал, почему Сирия ответственна за израильские удары по ее территории.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал личный приказ атаковать установки противовоздушной обороны Сирии, пишут Известия. Он заявил, что такое решение были принято в качестве ответных мер на ракетный обстрел Голанских высот. Премьер сообщил, что не готов терпеть огонь по своей территории, уточняет RT.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН заявил, что прекращение ракетных ударов по сирийской территории Израиль прекратит только после вывода оттуда иранских шиитов.
«Огонь будет продолжаться, пока нам угрожают находящиеся на территории Сирии иранские и проиранские военные формирования. Когда нам станет известно об очередных иранских поставках оружия в Сирию, она будет немедленно атакована. Это было, есть и будет. Мы возлагаем на правящий режим в Сирии и на его регулярную армию ответственность за любые действия против Израиля, которые ведутся с сирийской территории», - отметил Векслер.
Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля считает, что Россия заинтересована в стабилизации обстановки в регионе, как и Израиль.
«Возможно, совместно с Российской Федерацией и другими международными силами мы придем к тому, что силы Ирана будут выведены с территории Сирии, обстановка стабилизируется, и мы начнем жить в мире. Предпосылки к этому есть. С 1974 года до 2011 года граница Израиля с Сирией была самая тихая», - напомнил бывший израильский консул в Москве.
Ранее США решили признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые находятся на территории Сирии. Экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН пояснил, для чего президент США Дональд Трамп пошел на такой шаг, вызвавший международное возмущение.
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