Экс-замгенсек ООН: Совбез будет против признания Голан Израилем

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Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что США остались в одиночестве в своей позиции по спорной территории на Ближнем Востоке.

Сирия требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с признанием США израильского суверенитета над Голанскими высотами. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Франция, как председатель Совбеза ООН в марте, будет обязана назначить дату заседания.

Экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН выразил уверенность в том, что большинство членов ООН проголосует за созыв экстренного совещания. По его словам, Вашингтон оказался в одиночестве в своей позиции по Голанским высотам.

«Конечно, соберётся заседание. Там же нужно большинство голосов, а Франция как и все остальные европейские страны не признаёт и не собирается признавать Голанские высоты [израильскими]. Это оккупированная часть территории Сирии. Для мировой общественности это, конечно, удар. Ведь это типичный пример агрессии и оккупации. А оккупация стала возможна в результате агрессии, войны Израиля с арабскими странами. И, конечно, я думаю, что кто-то из Совета безопасности подготовит осуждающую резолюцию, но, естественно, США буду ветировать. США выступили одни против всего мира, поддержав своего союзника Израиль», — заявил Орджоникидзе.

По его словам, признание Голанских высот потребовалось Трампу для привлечения на свою сторону еврейской общины в США. Этот шаг, по мнению собеседника НСН, имел больше значение для внутренней политики США, а отразился на внешней.

«С Трампа сняли обвинение, что он как-то политически связан с Россией. А теперь ему нужны голоса еврейской общины США. А она состоит в основном из богатых и влиятельных людей. И пресса в их руках, СМИ. Это даже не столько внешнеполитический шаг, сколько внутриполитический, с учётом того, что Трамп, как он говорит, собирается идти на второй срок. А то, что союзники европейские возражают, ему всё равно», — заключил Орджоникидзе.

Напомним, против решения США признать Голанские высоты израильскими высказались Иран, Сирия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия, Польша, Китай и Россия. Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, в то время как до этого момента они принадлежали Сирии с 1944 года. В 1981 году Израиль принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над территорией. Совбез ООН тогда не признал это решение. Сирийская сторона продолжает считать спорную территорию своей.