Израиль упростил получение убежища для россиян

Власти Израиля ввели ускоренную процедуру получения убежища для россиян. Такое решение было принято в связи с увеличением числа граждан России, которые, прибывая в страну в качестве туристов, просят разрешения остаться в стране жить и работать, сообщает ТАСС. Соответствующие изменения в законодательстве вступили в силу в воскресенье, 27 октября, сообщает Ura.ru.

«С февраля 2017 года была утверждена ускоренная процедура, позволяющая проводить быструю проверку прошений о предоставлении убежища от граждан ряда государств. Генеральный директор управления после консультаций с представителями МИД Израиля принял решение распространить ускоренную процедуру также на граждан России», — говорится в официальном сообщении Управления по делам миграции и регистрации населения Израиля.

Ранее издание The Jerusalem Post опубликовало данные, согласно которым с 2015 года в Израиль переехало на постоянное проживание почти 40 тысяч граждан России и эти цифры только увеличиваются. Эту волну миграции даже сравнивают с массовым отъездом из СССР в 70-80-ых годах прошлого века, когда страну покинули более 50 тысяч человек.



