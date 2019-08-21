В Израиле сообщили об очередной запущенной ракете из сектора Газа

Израильские военнослужащие зафиксировали запуск ракеты с территории сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ракета была выпущена в сторону Израиля. Ее засекли сирены противоракетной обороны, расположенные на израильской территории.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Как пишет агентство, эта ракета стала пятой за последние шесть дней.

Ранее в мае Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) осудил непрекращающиеся ракетные обстрелы Израиля, которые ведёт ХАМАС и прочие террористические группировки.

