В Израиле сообщили об очередной запущенной ракете из сектора Газа
21 августа23:34
Израильские военнослужащие зафиксировали запуск ракеты с территории сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что ракета была выпущена в сторону Израиля. Ее засекли сирены противоракетной обороны, расположенные на израильской территории.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Как пишет агентство, эта ракета стала пятой за последние шесть дней.
Ранее в мае Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) осудил непрекращающиеся ракетные обстрелы Израиля, которые ведёт ХАМАС и прочие террористические группировки.
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ФОТО: justmedia.ru
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